23 июня в Курской области будет до +28

В регионе в ближайшие дни продержится жара Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

23 июня в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди и грозы. Ветер северо-западный, скорость 7–12 м/с. Температура воздуха будет днем — 23–28°.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В большинстве районов области сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций локального характера, сообщает МЧС региона. Это связано с возможными обрывами линий электропередач и связи из-за их износа и погодных условий (в частности, гроз). Также сохраняется вероятность аварий в объектах жизнеобеспечения, увеличения числа ДТП на федеральных и региональных трассах, пожаров в жилом секторе, складских и производственных помещениях.