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НовостиПроисшествия18 июня 2026 15:01

В Курской области стая бродячих собак напала на пенсионерку

Прокуратура через суд взыскала в пользу пострадавшей 20 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокурор Пристенского района обратился в суд с иском к местной администрации, требуя взыскать с нее 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 76-летней пенсионерки. Женщина пострадала от укуса бродячей собаки.

- На женщину напали пять бездомных собак недалеко от ее дома, повалили в сугроб, одна из них несколько раз укусила пенсионерку за левую ногу, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В суде пострадавшая сообщила, что укусившая ее собака не имела чипа на ухе, намордника и ошейника.

В итоге Пристенский районный суд взыскал с администрации района 20 тысяч рублей в пользу пожилой курянки.