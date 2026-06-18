В Курской области стая бродячих собак напала на пенсионерку

Фото из архива КП

Прокурор Пристенского района обратился в суд с иском к местной администрации, требуя взыскать с нее 30 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 76-летней пенсионерки. Женщина пострадала от укуса бродячей собаки.

- На женщину напали пять бездомных собак недалеко от ее дома, повалили в сугроб, одна из них несколько раз укусила пенсионерку за левую ногу, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В суде пострадавшая сообщила, что укусившая ее собака не имела чипа на ухе, намордника и ошейника.

В итоге Пристенский районный суд взыскал с администрации района 20 тысяч рублей в пользу пожилой курянки.