Курская семья получила медаль ордена "Родительская слава"

Подписан указ о награждении государственной наградой семьи Гончаровых из районного центра Железногорск Курской области. Александр Иванович и Ольга Николаевна, воспитавшие четверых сыновей, получат медаль ордена «Родительская слава». Награду дают за вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей. Ее вручают родителям, которые достойно воспитывают четверых и более детей, а также ведут социально ответственный образ жизни, пояснили в Правительстве региона.

Супруги Гончаровы живут вместе 20 лет. Их вклад в воспитание детей был отмечен ранее. В 2022 году они получили региональный нагрудный знак «За заслуги в воспитании детей».

Они ведут спортивный образ жизни - участвуют в марафонах, сплавляются на байдарках, много путешествуют по России с детьми.

Сыновья Гончаровых занимаются дзюдо и становятся призерами соревнований разного уровня.