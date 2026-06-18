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НовостиПроисшествия18 июня 2026 9:25

Инфодиверсанты рассылают фейки курским компаниям, предупредил Хинштейн

Подделка похожа на официальный документ, но не соответствует действительности
Ольга ДАНИЛОВА
Хинштейн сообщил, что такого постановления нет

Хинштейн сообщил, что такого постановления нет

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На электронные почты предприятий Курской области идет рассылка писем с якобы подписанным губернатором региона постановлением. Этот фейковый "документ" возлагает на руководителей хозяйствующих субъектов персональную, а также финансовую ответственность за последствия атак беспилотников ВСУ и обязывает создавать свои вооруженные подразделения.

Глава региона Александр Хинштейн сообщил, что такого постановления в природе нет и не было. При этом сам "документ" сфабрикован неплохо. Шрифт, формат, а также реквизиты похожи на официальный документооборот. Но документа с таким реквизитами в официальной базе данных не зарегистрировано.

Получателей просят не реагировать на происки инфодиверсантов, а использовать информацию только из официальных источников.