Инфодиверсанты рассылают фейки курским компаниям, предупредил Хинштейн

Хинштейн сообщил, что такого постановления нет Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На электронные почты предприятий Курской области идет рассылка писем с якобы подписанным губернатором региона постановлением. Этот фейковый "документ" возлагает на руководителей хозяйствующих субъектов персональную, а также финансовую ответственность за последствия атак беспилотников ВСУ и обязывает создавать свои вооруженные подразделения.

Глава региона Александр Хинштейн сообщил, что такого постановления в природе нет и не было. При этом сам "документ" сфабрикован неплохо. Шрифт, формат, а также реквизиты похожи на официальный документооборот. Но документа с таким реквизитами в официальной базе данных не зарегистрировано.

Получателей просят не реагировать на происки инфодиверсантов, а использовать информацию только из официальных источников.