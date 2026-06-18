В Курске против школьной наркомании продолжат бороться тренингами и викторинами

Курск испещрен надписями с рекламой незаконной подработки Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Курска прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике наркомании. Речь в частности шла о пагубном увлечении среди школьников. Участники обсудили формирование культуры безопасного поведения школьников в Интернете и меры по предотвращению вовлечения несовершеннолетних в употребление и незаконный оборот наркотиков.

Чиновники резюмировали, что профилактическая работа ведется активно, так как в городе проводят разные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни среди школьников. Это лекции, викторины, конкурсы, тренинги и круглые столы.

Особое внимание уделяется подросткам из группы риска. Работу с ними ведут, в том числе, на базе клубов «Подросток». Там также проводят тематические мероприятия и тренинги, сообщили в мэрии города.

Центр поддержки молодых инициатив Курска помогает подросткам и молодежи в трудоустройстве. Для них также организован профориентационный курс «ПРОработу», который подразумевает также лекции, интерактивные занятия, квизы, интервью и встречи с работодателями.