Под Курском предотвратили переход огня на территорию лесничества

Курянам напомнили, куда звонить в случае ЧП в лесу Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области ожидается низкий и умеренный класс пожарной опасности в лесах на этой неделе.

С начала пожароопасного сезона для предотвращения лесных пожаров проведено более 575 патрулирований. В рейдах участвовали сотрудники Министерства природных ресурсов Курской области, подведомственных учреждений и лесопользователи. Общая протяженность маршрутов превысила 40 тысяч километров. В Солнцевском лесничестве предотвращен один случай перехода огня на земли государственного лесного фонда, сообщил министр природных ресурсов Курской области Максим Левин.

По данным космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», с начала года в регионе зафиксировано 604 термоточки.

Министерство природных ресурсов Курской области призывает соблюдать правила поведения в лесах. При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщайте по телефону регионального диспетчерского пункта: 8 (4712) 53-04-25, или по единой федеральной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.