Курский госуниверситет возглавила депутат Харченко

Исполняющей обязанности ректора КГУ стала депутат ГосДумы от Курской области, зампред председателя комитета по науке и высшему образованию, Екатерина Харченко. Приказ о ее назначении подписан министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, с которым накануне встретился губернатор Курской области Александр Хинштейн.

До этого, 15 июня, внезапно свой пост покинул бывший ректор этого курского вуза Александр Худин. Он руководил КГУ последние десять лет.

Планируется, что в ближайшее время Харченко представят ученому совету вуза, затем ей предстоит пройти процедуру избрания.

Срок ее полномочий в качестве депутат Государственной думы истекал в сентябре этого года. Она работала депутатом по одномандатному избирательному округу № 109 от партии «Единая Россия». Харченко окончила курский ЮЗГУ (на тот момент Курский техуниверситет) по специальности "менеджмент". Имеет ученое звание "профессор".

Ранее КП рассказала, что депутат предложила устроить праздничную фотосессию с курянами-вынужденными переселенцами.