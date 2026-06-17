До 2030 года отремонтируют 20 зданий, принадлежащих курским вузам

Средства на ремонт выделит федеральный центр Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области до 2030 года отремонтируют около 20 объектов, которые принадлежат четырем местным вузам. В этот список попали и десять общежитий. На это из федерального бюджета направляется около 3,5 млрд. рублей, сообщили в правительстве региона.

В числе острых вопросов — завершение строительства бассейна КГУ. Подрядчик обязательств не выполнил и разорвал контракт. Сейчас возбуждено уголовное дело, идут суды.

Но не исключено, что федеральный центр поможет завершить стройку и запустить бассейн до конца 2026 года.

При поддержке Минобрнауки РФ выполнен первый этап ремонта корпуса КГУ на улице Карла Маркса. Здание входит в архитектурный ансамбль мемориала Памяти павших. Финансовую помощь окажут также для завершения ремонта корпуса этого вуза, а также фасадов прилегающих зданий.