В Курске на ряде улиц отключили газ

Тысячи жителей Курска остались без газа Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за плановых ремонтных работ 17 июня в Курске на десятках улиц отключили газ. Подачу ресурса обещают возобновить после 22:00 17 июня. До этого времени пользоваться газовыми приборами жителям десятков домов запрещено.

Отключение затронуло следующе адреса:

ул. Гайдара, д.15,

ул. Пионеров, д.17, д.52 г,

ул. Дружининская, д.7 а,

ул. Литовская, д.16, д.109 а, д.109 б,

ул. Энгельса, д.86, 88, 90, 105, 107, 136, 138, 138 а,

ул. 3-я Песковская, д.1, 3, 5, 25, 27, 31 а, 28, 30, 42, 42 а,

Второй Шоссейный пер., д.17 в, Третий Шоссейный пер., д.4, 6, 8,

ул. Сумская, от д.3 до 37/1 6, от д.8 до 52/2,

1-й – 4-й Моковские переулки.

Также полностью отключены от газа улицы Моковская, Тракторная, Еремина, Ольшанского, Пигорева, а также Комарова, Малышева, Конорева, Дейнеки, Заводская и переулок Энгельса.