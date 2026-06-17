Куряне чаще всего жалуются на соцсферу и ЖКХ

За пять месяцев через сервис поступило более 17, 5 тысяч обращений Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала этого года куряне направили 17,5 тысяч обращений через Платформу обратной связи (ПОС), сообщили в правительстве региона. Она позволяет любому обратиться к властям онлайн, не выходя из дома.

Через ПОС можно сообщить о проблеме или задать вопрос, поучаствовать в опросах, публичных слушаниях. Уровень удовлетворенности курян полученными ответами составил 72%.

Чаще всего жители региона жаловались на социальную сферу — 7 859 обращений, ЖКХ — 2 272 и автомобильные дороги — 2 242.

Среди наиболее частных обращений также были чрезвычайные ситуации — 572, общественный транспорт — 290 и экология — 282.

Воспользоваться этим сервисом можно через портал «Госуслуги», мобильное приложение «Госуслуги Решаем вместе», а также портал «Действуем вместе», виджеты ПОС на сайтах госорганов или их официальных страницах в социальных сетях.