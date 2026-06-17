Под Курском утонул 45-летний мужчина

Курян просят быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области 16 июня поступило сообщение о происшествии на воде в населенном пункте Пальцево Дмитриевского района.

На место были направлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Дмитриевского района. Как выяснилось, местный житель к тому времени уже извлек из воды тело 45-летнего мужчины.

В ГУ МЧС региона просят соблюдать меры безопасности при посещении водоемов и быть внимательными.

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».