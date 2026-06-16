Под Курском демонтировали ограждение на берегу Сейма

На берегу стояли гараж и понтон Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Курского района выявила нарушения в использовании береговой полосы реки Сейм.

В ходе проверки исполнения закона об охране водных объектов прокуратура Курского района установила факт незаконного ограничения доступ к реке Сейм. На земельном участке в деревне Вторая Моква, расположенном в пределах береговой полосы, возведено ограждение высотой до 1,8 метра.

Кроме того, на участке проверяющие нашли строение гаражного типа с бетонным съездом к воде и понтон. Эти объекты были размещены без согласования с уполномоченным органом в области охраны водных биологических ресурсов, пояснили в ведомстве.

По результатам проверки прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях против хозяев земельного участка по ч. 2 ст. 8.48 КоАП РФ. В итоге их оштрафовали на шесть тысяч рублей.

Сейчас незаконные ограждения в пределах береговой полосы демонтированы.