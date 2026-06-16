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НовостиПроисшествия16 июня 2026 11:04

Курянка отсудила более полумиллиона рублей у стоматолога

Доктор компенсирует расходы на лечение и моральный вред
Ольга ДАНИЛОВА
Тяжба длилась почти два года

Тяжба длилась почти два года

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Касторенского района отсудила у стоматолога почти 560 тысяч рублей за некачественное лечение и моральный вред.

Касторенский районный суд поставил точку в двухлетнем споре между пациенткой и стоматологом. Женщина обратилась в суд после того, как лечение зубов и установка протезов обернулись для нее постоянной болью и перекошенными зубами. Врач отказался вернуть уплаченные за такую работу 91 тысячу рублей.

Чтобы исправить дефекты протезирования, пациентке пришлось обратиться в другую клинику. Теперь, по решению суда, стоматолог обязан возместить ей стоимость некачественного лечения, расходы на исправление недостатков, а также выплатить штраф и компенсацию морального вреда, рассказали в суде. Общая сумма взыскания составила 559 275 рублей.