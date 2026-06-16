Третьи сутки по всей Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июня в приграничье Курской области дали отбой ракетной опасности. Особый режим отменили в Беловском и Глушковском районах Курской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Сирены тревоги в седьмом часу утра звучали в Беловском районе. Там режим ракетной опасности продержался почти час, вплоть до семи часов утра местные жители должны были находиться в укрытиях.

Затем, в 10.26., сигналы ракетной опасности дали в приграничном Глушковском районе Курской области. Там ракетную опасность отменили через 14 минут.

Сейчас по всей Курской области сохраняется авиационная опасность с вечера 15 июня. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Кроме того, с вечера 13 июня в Курской области не отменяли опасность атаки беспилотников.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе в результате атак ВСУ ранены трое мужчин.