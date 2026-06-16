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НовостиПолитика16 июня 2026 8:16

В приграничье Курской области дали отбой ракетной опасности

В двух районах области утром 16 июня была объявлена ракетная опасность
Светлана ВОЛКОВА
Третьи сутки по всей Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА

Третьи сутки по всей Курской области сохраняется опасность атаки БПЛА

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 16 июня в приграничье Курской области дали отбой ракетной опасности. Особый режим отменили в Беловском и Глушковском районах Курской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Сирены тревоги в седьмом часу утра звучали в Беловском районе. Там режим ракетной опасности продержался почти час, вплоть до семи часов утра местные жители должны были находиться в укрытиях.

Затем, в 10.26., сигналы ракетной опасности дали в приграничном Глушковском районе Курской области. Там ракетную опасность отменили через 14 минут.

Сейчас по всей Курской области сохраняется авиационная опасность с вечера 15 июня. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Кроме того, с вечера 13 июня в Курской области не отменяли опасность атаки беспилотников.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе в результате атак ВСУ ранены трое мужчин.