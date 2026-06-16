17 июня в части Курска перекроют воду

Жителям ряда улиц нужно сделать запас воды Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

17 июня с 9:00 до 17:00 МУП «Водоканал Курска» проведет неотложные ремонтные работы. В это время подача воды будет прекращена на нескольких улицах Курска. Это улица Энгельса и прилегающие по обеим сторонам, улица Третья Песковская, Шоссейные переулки, улица Литовская (от Овечкина до Энгельса) и прилегающие, Малиновые переулки и Второй Литовский переулок.

Об этом сообщили в мэрии Курска.

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