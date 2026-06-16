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НовостиОбщество16 июня 2026 6:21

16 июня в Курской области будет до +24

Днем возможны дожди и грозы
Ольга ДАНИЛОВА
Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июня синоптики прогнозируют переменчивую погоду. День начнется с облаков, но временами будет проглядывать солнце. Днем возможны кратковременные осадки и даже грозы.

Ветер будет юго-западным, днем усилится до 8-13 метров в секунду. Будьте осторожны во время грозы – порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

Видимость в течение дня будет хорошей, в пределах трех-пяти километров. Ранее КП рассказала, какая погода будет стоять на этой неделе в Курской области.