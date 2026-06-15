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НовостиОбщество15 июня 2026 13:20

Курские школьники сдали ЕГЭ еще по трем предметам

Самым популярным из них оказалась биология
Светлана ВОЛКОВА
Результаты ЕГЭ станут известны до 28 июня

Результаты ЕГЭ станут известны до 28 июня

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области прошли экзамены по биологии, географии, иностранным языкам (письменная часть). Их соответственно написали 709, 60 и 306 курских одиннадцатиклассников, сообщили в Министерстве образования региона.

На выполнение заданий по биологии отводилось три часа 55 минут, по географии — три часа, иностранным языкам — три часа десять минут. Минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет сейчас 36 баллов, географии — 37, по иностранным языкам — 22 балла. Письменная и устная части работы оцениваются в совокупности.

Все пункты проведения экзамена в Курской области организованы с соблюдением санитарных требований. Окна в аудиториях оклеены бронепленкой, а входные группы укреплены мешками с песком.

Результаты ЕГЭ по биологии и географии станут известны не позднее 28 июня, а по иностранным языкам — не позднее 1 июля. Следующие экзамены пройдут 18 и 19 июня, школьники будут сдавать информатику и иностранные языки, устную часть.