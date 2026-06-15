Курские школьники сдали ЕГЭ еще по трем предметам

Результаты ЕГЭ станут известны до 28 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области прошли экзамены по биологии, географии, иностранным языкам (письменная часть). Их соответственно написали 709, 60 и 306 курских одиннадцатиклассников, сообщили в Министерстве образования региона.

На выполнение заданий по биологии отводилось три часа 55 минут, по географии — три часа, иностранным языкам — три часа десять минут. Минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет сейчас 36 баллов, географии — 37, по иностранным языкам — 22 балла. Письменная и устная части работы оцениваются в совокупности.

Все пункты проведения экзамена в Курской области организованы с соблюдением санитарных требований. Окна в аудиториях оклеены бронепленкой, а входные группы укреплены мешками с песком.

Результаты ЕГЭ по биологии и географии станут известны не позднее 28 июня, а по иностранным языкам — не позднее 1 июля. Следующие экзамены пройдут 18 и 19 июня, школьники будут сдавать информатику и иностранные языки, устную часть.