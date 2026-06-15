Под Курском утонул 31-летний мужчина

Курян просят быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 июня на пруду-охладителе Курской АЭС произошло трагическое происшествие.

В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что при купании 31-летний мужчина нырнул и не вынырнул из воды.

На место происшествия были направлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС города Курчатова. Прибывшие на место водолазы Аварийно-спасательной службы города Курска извлекли тело погибшего из воды и передали его сотрудникам полиции, рассказали в МЧС региона.

В ликвидации последствий происшествия участвовали девять человек и три единицы техники.

Курян просят соблюдать правила безопасности при посещении водоемов, будьте внимательны и осторожны. При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».