Сто баллов по ЕГЭ получили 17 выпускников Курска

Стобалльники есть в нескольких школах Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске 17 выпускников средних школ в этом году получили сто баллов на ЕГЭ, рассказали в городском комитете образования.

На днях стали известны результаты экзаменов по трем предметам: химии, литературе и истории.

Высший балл на ЕГЭ в этом году получили 17 человек. Из них больше всего стобалльников по химии. Это десять человек, выпускники гимназии № 4, лицеев № 6, № 21, гимназии № 44, школ № 43, № 50 и № 58. По литературе высший балл получили шесть человек - выпускники гимназии № 44, школ № 27, № 52, № 57 и православной гимназии.

На экзамене по истории сто баллов получил один выпускник Курска, он из школы № 27.