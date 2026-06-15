В курском правительстве прокомментировали ЧП с выпавшим двигателем автобуса

Накануне в Курске у автобуса на ходу выпал двигатель Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства Курской области губернатор региона Александр Хинштейн призвал предъявить претензии производителю автобусов, которые ходят по Курску.

Причиной стал недавний инцидент с вывалившемся из автобуса двигателем. В Министерстве порта региона сказали, что это уже не первый такой случай.

По информации ведомства, в России уже было несколько таких случаев, когда у пассажирских автобусов на ходу вываливались двигатели. В Курской области сейчас создана комиссия. Она выясняет причины ЧП. Чиновники хотят выяснить, это проблема производства или что-то другое.

Если брак при производстве машины подтвердится, то будут предъявлены претензии производителю.