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НовостиПроисшествия15 июня 2026 9:37

В курском правительстве прокомментировали ЧП с выпавшим двигателем автобуса

Комиссия разбирается в причине инцидента
Ольга ДАНИЛОВА
Накануне в Курске у автобуса на ходу выпал двигатель

Накануне в Курске у автобуса на ходу выпал двигатель

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства Курской области губернатор региона Александр Хинштейн призвал предъявить претензии производителю автобусов, которые ходят по Курску.

Причиной стал недавний инцидент с вывалившемся из автобуса двигателем. В Министерстве порта региона сказали, что это уже не первый такой случай.

По информации ведомства, в России уже было несколько таких случаев, когда у пассажирских автобусов на ходу вываливались двигатели. В Курской области сейчас создана комиссия. Она выясняет причины ЧП. Чиновники хотят выяснить, это проблема производства или что-то другое.

Если брак при производстве машины подтвердится, то будут предъявлены претензии производителю.