На модернизацию электротранспорта Курску выделили еще 950 миллионов рублей

Глава региона сказал, что трамвай Курску нужен Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На продолжение работ по модернизации электротранспорта в Курске правительство РФ выделило региону еще 950 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании правительства Курской области 15 июня.

Глава региона отметил, что понимает усталость курян, связанную с "трамвайной" концессией, и заявил, что регион стал заложником "ранее принятых решений".

- Значительная часть работ выполнена, поэтому отменять их не представляется возможным. Трамвай городу нужен, - добавил Хинштейн.