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НовостиЭкономика15 июня 2026 8:48

На модернизацию электротранспорта Курску выделили еще 950 миллионов рублей

Работы по реконструкции трамвайной линии продолжат
Светлана ВОЛКОВА
Глава региона сказал, что трамвай Курску нужен

Глава региона сказал, что трамвай Курску нужен

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На продолжение работ по модернизации электротранспорта в Курске правительство РФ выделило региону еще 950 миллионов рублей. Об этом сообщили на заседании правительства Курской области 15 июня.

Глава региона отметил, что понимает усталость курян, связанную с "трамвайной" концессией, и заявил, что регион стал заложником "ранее принятых решений".

- Значительная часть работ выполнена, поэтому отменять их не представляется возможным. Трамвай городу нужен, - добавил Хинштейн.