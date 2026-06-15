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НовостиПроисшествия15 июня 2026 6:03

Под Курском нашли минометную мину

Снаряд обезвредили на полигоне
Ольга ДАНИЛОВА

13 июня в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны. ЧП произошло в селе Никитское Черемисиновского района.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Как сообщили в МЧС региона, обнаружена минометная мина 50 мм. Снаряд изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает жителям и гостям региона о том, что в случае такой опасной находки нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимают круглосуточно и бесплатно как с городских, так и с мобильных телефонов.