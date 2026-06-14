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НовостиОбщество14 июня 2026 13:42

Дожди, грозы и град ожидаются в Курской области

При грозах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду
Анна ГРЕБЕНКИНА

Дожди, грозы и град ожидаются в ближайшее в Курской области. Прогнозом с девяти вечера воскресенья и до 21.00 понедельника поделились синоптики регионального Гидрометцентра. Ветер западной четверти ночью 5-10, днем 8-13 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Температура в темное время суток составит +10..+15°, днем воздух прогреется до +18...+23°.

Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели рекомендуют убрать вещи со двора и балконов в дом. Обрезать сухие ветки, которые могут повредить жилье.

Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии паркуйтесь в дали от деревьев. На улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.