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НовостиПроисшествия14 июня 2026 9:13

С начала года в Курской области случилось 24 ДТП с мототранспортом

В них двое погибли и 24 человека пострадали
Анна ГРЕБЕНКИНА

С начала года в Курской области произошло 24 аварии с участием мототранспорта. Об этом сообщили в региональной полиции 14 июня. В этих ДТП два человека погибли и 24 получили ранения. 14 из них – по вине байкеров. Участниками трех аварий стали дети.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что перед покупкой мототранспорта нужно хорошо подумать. Проанализировать, способен ли ребенок ориентироваться в общем потоке. Кроме того, транспорт должен быть технически исправен и зарегистрирован. Во время поездки также обязательна экипировка.