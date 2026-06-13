Курская область 13 июня отмечает годовщину образования

До 1934 года регион был частью Центрально-Черноземной области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

13 июня Курская область отмечает годовщин своего образования. В этот день в 1934 году было принято решение разделить Центрально-Черноземную область на Курскую и Воронежскую.

История Курщины уходит корнями в глубокую древность. Напомним, что первое упоминание о курянах отмечено еще в 12 веке, в "Слове о полку Игореве". Куряне участвовали в походе князя Игоря Святославича на половцев.

Сегодня Курская область - это экономически и культурно развитый приграничный регион России. Население региона по данным прошлого года составляет чуть более миллиона человек, 70 процентов которого считается городским.