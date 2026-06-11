В центре Курска в квартире до смерти забили мужчину

Курянина взяли под стражу в зале суда Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске фигуранта уголовного дела об особо тяжком преступлении взяли под стражу.

Как рассказали в суде, 31-летнего курянина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следователя обвиняемого отравили в СИЗО.

По данным следствия, трагедия произошла 6 июня в квартире по улице Чехова Курска. По версии следователей, обвиняемый до смерти забил ногами мужчину.

Расследование по этому уголовному делу продолжается.