Под Курском в ДТП с грузовиком ранен подросток

ДТП произошло 8 июня примерно в 14:10 в районе дома 2А по улице Масалова деревни Ворошнево Курского района Курской области.

По предварительной информации, 34-летняя женщина-водитель на автомобиле «Форд Гэлакси» врезалась в фуру «Даф» с полуприцепом «Фрюхауф», под управлением 65-летнего водителя.

В результате аварии 12-летний пассажир автомобиля «Форд Гэлакси» получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в УМВД региона.

По факту этого ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Действиям участников аварии будет дана правовая оценка.