11 июня в Курской области будет до +32

В последний рабочий день этой недели в регионе будет жарко Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

11 июня в Курской области будет переменная облачность. Ночные часы пройдут преимущественно без осадков, но днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет слабым ночью, а днем сменится на южный, усиливаясь до 7-12 метров в секунду.

Температурный режим будет комфортным: ночью столбик термометра покажет от 12 до 17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 27-32 градусов. Метеорологическая видимость составит от трех до пяти километров.