В Курске две «гадалки» украли у пенсионерки около миллиона рублей

Фото из архива КП

В Курске сотрудники уголовного розыска Северо-Западного отдела полиции в течение дежурных суток нашли подозреваемых в хищении миллиона рублей у пенсионерки.

94-летняя потерпевшая рассказала полицейским, что к ней в квартиру постучались две незнакомки, сразу предложившие ей провести экстрасенсорную «диагностику».

Одна из «гадалок» стала отвлекать пожилую женщину, а вторая быстро обшарила жилище и нашла сбережения, спрятанные в пакет.

- Забрав средства, дала знак подельнице, и вместе нежданные гостьи покинули квартиру, желая жертве удачи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Пенсионерка обнаружила пропажу и позвонила в полицию.

Оперативники в течение нескольких часов идентифицировали личности злоумышленниц и нашли их. Одна из «гадалок» была задержана в Курске, вторая - в Обоянском районе. Обе уже имеют судимости за мошенничества и кражи.

Часть украденных денег удалось изъять в ходе обыска. Расследуется уголовное дело.