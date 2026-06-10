26-летний курянин получил 7 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Фото из архива КП

26-летний житель Железногорска получил срок за 57 эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В июне 2025 года молодой человек взял на себя роль «закладчика». По предварительной договоренности с неустановленными лицами он получил партию марихуаны и гашиша. Часть наркотиков он разместил в тайники-закладки, остальное хранил дома.

Злоумышленника задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

- Подготовленные для незаконного сбыта наркотические средства были обнаружены и изъяты (гашиш весом 27,4 грамма, марихуана - 52,67 грамма), - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов.

Железногорский городской суд приговорил молодого человека к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.