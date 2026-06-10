В Курске мужчина скончался после ссоры со своей знакомой

Фото СУ СК РФ по Курской области

Сеймский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 35-летней женщины. Ее подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

По версии следствия, 9 июня нетрезвая фигурантка поссорилась со своим знакомым в квартире жилого дома по улице Дейнеки в Курске. В ходе конфликта женщина ударила 40-летнего мужчину в область грудной клетки слева.

- От полученных телесных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Фигурантка задержана, назначены судебные экспертизы. Следственный орган будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.