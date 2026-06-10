Вражеские беспилотники 12 раз за сутки атаковали Курскую область при помощи взрывных устройств

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

С 9.00 9 июня до 9.00 10 июня над Курской областью сбили 159 вражеских беспилотников различного типа. По отселенным районам 103 раза применена артиллерия. Зафиксировано 12 атак беспилотников с помощью взрывных устройств. Такие данные привел в своей сводке губернатор региона Александр Хинштейн.

- В результате атак в селе Сухиновка Глушковского района ранена 76-летняя женщина, - рассказал руководитель Курской области.

У пострадавшей минно-взрывная травма, а также осколочные ранения правого плеча и правой голени. Пенсионерка доставлена в больницу, в дальнейшем она будет перевезена в Курск.

В селе Вишнево Беловского района повреждения получили две машины и крыша частного дома.

В деревне Ярославка Хомутовского района уничтожен огнем дом. В поселке Хомутовка повреждена крыша ангара.

В селе Большенизовцево Рыльского района зафиксировано повреждение грузовика.

В селе Малеевка Льговского района повреждения получили здание недействующей школы и Малеевский дом культуры.