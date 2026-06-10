Курянку, насмерть сбившую пенсионерку на проспекте Ленинского Комсомола, приговорили к 2 годам колонии

Фото из архива КП

Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП на проспекте Ленинского Комсомола. Трагедия произошла в марте 2025 года у остановки «Кинотеатр «Родина». Женщина двигалась на автомобиле Toyota Land Cruiser 100 с разрешенной скоростью около 51 км/ч. Когда машина приблизилась к регулируемому пешеходному переходу, на светофоре загорелся желтый сигнал для машин, но автомобилистка не снизила скорость. Выехав на пешеходный переход, она сбила 72-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.

Водитель признала вину, пояснив, что не видела светофор из-за отъезжавшего от остановки автобуса и думала, что едет на "зеленый".

- Суд пришел к выводу, что причиной трагедии стало нарушение водителем требований правил дорожного движения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Женщина добровольно перечислила семье погибшей деньги в качестве частичного возмещения морального вреда и расходов на погребение. Ее приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав на 2 года. При этом реальное отбывание наказания отсрочено до достижения младшим ребенком курянки четырнадцатилетнего возраста. Также подсудимая выплатит каждой из двух дочерей погибшей 750 тысяч рублей.