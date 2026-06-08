По факту гибели подростка на воде под Курском завели уголовное дело

Курян призывают быть осторожными на воде Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курчатове Курской области по факту гибели 14-летнего мальчика в пруду-охладителе АЭС возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме региона.

Дело ведет Курчатовский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 6 июня 14-летний мальчик утонул во время купания в результате неосторожных действий. При его осмотре следователем СК России признаков насильственной смерти не обнаружили.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По делу сейчас проводятся следственные действия.