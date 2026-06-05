14,2 тысячи курских семей на конец 2025 года признаны нуждающимися в жилье

Цифры нуждаемости в жилье сообщил Курскстат Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Курскстата на конец прошлого года на учете как нуждающиеся в жилье стояло 14,2 тысячи семей. Это около трех процентов от общего числа семей в Курской области.

В 2025 году получить жилье и улучшить жилищные условия смогли 228 семей или 1,6 процента от числа стоявших на учете на конец 2024 года. В числе счастливчиков - 128 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также три семьи, проживающих в аварийном жилфонде.

В 2025 году также получили жилье 68 молодых семей, семь из которых проживают в сельской местности. Из 865 многодетных семей, стоявших на учете в качестве нуждающихся, только семь семей получили жилье в прошлом году.

Кроме того, за прошедший год 55 семей, стоявших на учете в качестве нуждающихся, купили жилье по системе ипотечного кредитования. Общая площадь жилья, заселенная этими семьями, составила 3,1 тысячи квадратных метров.