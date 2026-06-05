Зарегистрирован товарный знак «Сделано на Курской земле» с изображением Колобка

Колобок и Соловей стали брендами курской продукции Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На площадке Петербургского международного экономического форума руководитель Роспатента Юрий Зубов передал свидетельство о регистрации товарного знака «Сделано на Курской земле».

Товарный знак изображает символ Курского края, соловья, который сидит на носу у Колобка.

В Правительстве региона сообщили, что принадлежность литературного героя сказки к Курску теперь доказана документально:

- Колобок как литературный персонаж впервые упоминут в печатном издании 1844 года, в сборнике писательницы Екатерины Авдеевой «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою». Это подтвердила Российская библиотечная ассоциация.

Этот знак курские производители смогут официально использовать на своей продукции.

Юрий Зубов также вручил два свидетельства об исключительном праве на географические указания, «Глушковская керамика» и «Саморядовское узорное ткачество».