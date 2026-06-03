На сайте курского МФЦ сгруппировали услуги по жизненным ситуациям

Сервисы МФЦ в регионе пытаются сделать более понятными Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На главной странице официального сайта МФЦ Курской области теперь стало легче разобраться - услуги сгруппированы здесь по жизненным событиям. Есть разделы «Госуслуги», «Замена документов», а также «Рождение ребенка», «Многодетная семья», «Выход на пенсию» и другие. Заявителю нужно выбрать свою ситуацию, а система покажет перечень необходимых услуг и мер поддержки, рассказали в МФЦ.

Следующий этап - это масштабирование сервиса жизненных ситуаций на новые категории, такие как пенсионеры, бизнес, переселенцы из приграничных районов.

Также намечено углубление интеграции с порталом госуслуг.