Жители Курска могут воспользоваться городскими точками книгообмена

В Курске действуют две точки книгообмена. Об этом рассказали в администрации города.

Оставить свои книги и взять новые можно в библио-велосипеде на улице Бочарова, 6 или «Уличной библиотечке» на улице Школьной, 5/16, которую охраняет Кот Ученый. Фигурка сказочного существа была вырезана из старого дерева, которое пришлось спилить. Так появился настоящий арт объект.

- С помощью книгообмена можно подобрать для себя наиболее полезную и интересную литературу, - отметили в администрации города Курска.

Кроме того, жители смогут поделиться другими читателями понравившимися им книгами. Обмен происходит совершенно бесплатно.