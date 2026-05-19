Курянку обязали вернуть исходный облик объекту культурного наследия

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Рыльский районный суд удовлетворил иск о приведении объекта культурного наследия, в соответствие с техническим планом.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области обратилось к жительнице Рыльска, требуя обязать ее вернуть нежилому помещению исходный облик. Женщина, живущая по соседству с домом Шелеховых на Советской площади, имеющим историческую ценность, самовольно заделала в здании проход.

- Ответчиком самовольно произведен демонтаж проема двери, входящей в арку, стена дома Шелехова примыкает к ее домовладению, - пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

В суд женщина не явилась. Ее обязали в течение 6 месяцев устранить нарушения и привести фасад здания в соответствие с техническим планом.