Десять тысяч курян, отработавших в АПК 30 лет, получают надбавку к пенсии

В этом году в Курской области пенсию в повышенном размере получают чуть более десяти тысяч курян, работавших в сельском хозяйстве.

Такая мера поддержки доступна неработающим, которые трудились в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживают в сельской местности на момент назначения пенсии.

В перечень входят куряне, которые работали в отраслях растениеводства, животноводства, а также рыболовства в должностях, утвержденных Правительством РФ. Это агрономы, ветеринары, зоотехники, а также механизаторы, трактористы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозмашин — всего более 500 профессий. Периоды работы в колхозах, совхозах, а также крестьянских хозяйствах и прочих сельскохозяорганизациях до 1992 года включаются в сельский стаж независимо от профессии, специальности или занимаемой должности, пояснили в СФР ргеиона.

Также при назначении пенсии в повышенном размере учитывают периоды ухода за ребенком, отпусков и больничных, которые были у человека, когда он трудился в этой отрасли. Курянам, работавшим в сельском хозяйстве, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности повышается на четверть, а именно с 1 января 2026 года:

на 2 396,17 рубля до 11 980,86 рубля — пенсионерам по старости, инвалидам I и II группы;

на 1 198,09 рубля до 5 990,44 рубля — инвалидам III группы.

Доплату назначают при оформлении страховой пенсии, никаких заявлений или сбора справок не нужно. Надбавка сохраняется даже в случае, если селянин на пенсии переехал в город.