В Курске льготный проездной школьника будут продлять автоматически

В соцсервисе «Карта жителя Курской области» запущен новый механизм, который упрощает подтверждение льготного статуса для школьников Курска. Сервис теперь автоматически определяет факт продолжения обучения в школе конкретного человека. Это позволит продлить действие льготного тарифа с 1 сентября этого года без заявлений, посещений МФЦ и офиса оператора «Карты жителя Курской области».

До этого родителям и школьникам нужно было ежегодно подтверждать право на льготный проезд. Теперь процесс полностью автоматизирован, сообщили в Правительстве региона.