Курская область отказалась от СМС-оповещений о ракетной угрозе

Курские власти отказались от СМС-рассылки при ракетной опасности и угрозе атаки БПЛА, сообщили в Правительстве региона. Такое решение связано с нестабильным соединением и задержками в такой работе системы оповещения.

Теперь куряне могут получать уведомления об угрозе через приложение «МЧС России», а также через сообщество курского оперштаба в соцсети и мессенджере. Но для этого нужно иметь доступ в Интернет. Также в регионе сохраняются звуковые оповещения о ракетной опасности.

Губернатор отметил, что время от обнаружения угрозы до оповещения по каналам связи сейчас составляет около 25 секунд.