Житель Курска почти год снимал с карты пенсию умершего знакомого

В Кировском районном суде Курска завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 36-летнего курянина.

Почти год, с апреля 2024 года по март 2025 года, мужчина, зная пин-код, использовал банковскую карту своего умершего в марте 2024 года знакомого. Он оплачивал покупки в магазинах и снимал наличные. Средства на карте поступали в виде пенсионных выплат от Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области, которое не было уведомлено о смерти владельца карты. В результате преступных действий Отделению Фонда причинен ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей, сообщили в суде.

В суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб.

Суд признал курянина виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу еще не вступил.