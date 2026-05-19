ВФЛА представила проект по созданию бесплатных беговых центров в 22 городах России

Фото: Виталий Белоусов

Председатель Петр Фрадков выступил с инициативой на пресс-конференции 18 мая. Проект стал частью реализации стратегии ВФЛА до 2036 года, направленной на развитие массового спорта, современной спортивной инфраструктуры и формирование нового общенационального бегового движения.

Спортивные объекты появятся в городах, где уже сформированы активные беговые сообщества и остро ощущается нехватка спортивной инфраструктуры. В их число вошел и город Курск. После открытия центров пройдет анализ отклика населения и будет принято решение о расширении географии проекта.

Внутри комплексов будут раздевалки и душевые, залы для тренировок и лекций, места отдыха, ячейки камер хранения, а также зоны для работы с персональными тренерами. На прилегающей территории сделают беговые дорожки с резиновым покрытием, зоны для воркаута и восстановления.

«Ключевая задача проекта — сделать легкую атлетику по-настоящему массовой и доступной для самого широкого круга граждан. Мы стремимся изменить восприятие этой дисциплины: она перестанет ассоциироваться исключительно со спортом высших достижений и превратится в понятную и удобную практику для миллионов — от детей и студентов до пожилых людей и целых семей», — отметил председатель ВФЛА. По его данным, бегом занимаются более 2 миллионов человек, сейчас важно, чтобы легкую атлетику воспринимали не только как профессиональное направление, но и как массовое.

Инициатива нашла отклик: проект поддержали организатор массовых забегов и основатель компании Russia Running Григорий Кричмара, а также экс-капитан сборной России по футболу, участник ультрамарафонов, экстремальных забегов и наставник проекта Алексей Смертин. Строительство первых центров уже началось и будет завершено осенью этого года. Благодаря новым локациям, в бег получится вовлечь и новичков, а для активных спортсменов это способ укрепить локальные сообщества и подготовиться к новым стартам.