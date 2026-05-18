НовостиПроисшествия18 мая 2026 13:22

С начала года за рулем в Курской области задержали более 650 пьяных водителей

Курян призывают сообщать о подвыпивших за рулем
Ольга ДАНИЛОВА
132 водителя повторно поймали "под мухой"

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году 651 водитель был отстранен от управления транспортом за нахождение в состоянии опьянения. Еще 261 водитель отказался от прохождения освидетельствования, а 132 человека задержаны по статье 264.1 УК РФ за повторное вождение в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция напоминает, что вождение в состоянии опьянения смертельно опасно. Алкоголь ухудшает самочувствие, снижает концентрацию и замедляет реакцию. Даже короткая поездка в таком состоянии может привести к трагедии.

Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль, немедленно сообщите в полицию:

02 (с городского телефона)

102 (с мобильного телефона)

Дежурная часть Госавтоинспекции УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.