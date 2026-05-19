Курянину дали срок за изготовление пистолета

Под Курском вынесли обвинительный приговор 61-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Следствие установило, что в сентябре 2025 года мужчина изготовил пистолет из подручных материалов и спрятал его в хозяйственной постройке на своем участке. Экспертиза подтвердила, что изъятый предмет является огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.

Преступление обнаружили сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

С учетом позиции прокуратуры, суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.