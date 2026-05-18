В Курской области должность председателя комитета регбезопасности приравняют к замгубернатора

18 мая на оперативном совещании Правительства Курской области губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в структуре региональной власти повышен статус председателя комитета регбезопасности. Сейчас эту должность занимает Олег Горячев. Таким образом он становится заместителем губернатора Курской области. По словам главы региона, причина такого решения - важность вопросов безопасности в приграничной Курской области.

- Создан ряд оперативных штабов на федеральном уровне. Статус их участников должен быть максимально высоким, - пояснил Хинштейн решение.

Соответствующий Указ пока не подписан. Напомним, что ранее председатель комитета региональной безопасности уже был заместителем губернатора. Однако некоторое время назад статус должности был понижен.

Ранее Горячев работал заместителем начальника УМВД России по Курской области. Ему 48 лет.

Поступил на службы в ОВД в 1998 году в УВД России по Курску. После окончания Белгородского юридического института МВД России продолжил службу в Управлении федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков Курской области.

В 2016 году после объединения системы ФСКН с МВД России Горячев стал замначальника Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области. С 2018 года руководил Штабом регУправления МВД.