Из-за стеклянной банки с водой в Курске загорелась квартира. Пожар произошел 17 мая в многоэтажном доме на проспекте Клыкова. Огонь вспыхнул на балконе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на место отправили спасателей, однако их помощь не потребовалась. Хозяева справились с тушением сами. Огонь повредил стол и стену балкона.

По мнению специалистов, пожар возник из-за преломления солнечных лучей через стеклянную банку с водой. Поэтому спасатели напоминают: не стоит оставлять стеклянные бутылки, банки, стекла и даже зеркала в местах, где на них может падать солнечный свет. А также стоит иметь дома огнетушитель.