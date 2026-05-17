Жительниц Курска бесплатно проконсультируют в онкоцентра 23 мая

День открытых дверей пройдет 23 мая в Курском онкологическом центре. Он будет посвящен диагностике злокачественных новообразований женской половой системы, сообщили в медицинском учреждении.

В следующую субботу ведущие онкологи проведут бесплатный прием для женщин старше 18 лет. Посетить специалистов можно с 9:00 до 14:00. Курянкам будет доступна консультация врача и комплексное обследование: УЗИ органов малого таза, цитологический скрининг предраковых заболеваний шейки матки и рака шейки матки, а также определение онкомаркера СА –125 - маркера, специфичного для злокачественных опухолей яичников. Однако все исследования только по показаниям онколога.

С собой нужно взять имеющуюся медицинскую документацию (консультации, выписки, свежие анализы, УЗИ малого таза и т.д.), а также паспорт, страховой полис и СНИЛС.

Подробности можно будет выяснить в день приема у сотрудников регистратуры онкоцентра.

Кроме того, требуется предварительная запись. Телефоны: +7(4712)73-19-20 или +7(4712)73-19-29 (доб. 1405, 1551, 2405, 2404). Количество мест ограничено.