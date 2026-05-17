Днем 17 мая в Курской области ожидаются дожди, грозы и град. Прогнозом поделились специалисты регионального Гидрометцентра. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20...+25°.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо соблюдать правила безопасности. В непогоду спасатели рекомендуют:

- уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу;

- машину поставьте в гараж либо припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и т.д.

Сообщить об оборванных проводах или других повреждениях электрооборудования необходимо по номерам: 8-800-220-0-220 или 13-50.

Кроме того, в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».